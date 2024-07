MARIÁPOLIS: PSD, PL e MDB oficializam a pré-candidatura de Ricardo Watanabe e Gilson Paulo a prefeito e vice

No último sábado, dia 27 de julho, aconteceu a convenção municipal dos partidos PSD, PL e MDB de Mariápolis visando a homologação das candidaturas para a eleição municipal deste ano.

A convenção teve início às 17h00 e prossegui até o começo da noite, sendo que na oportunidade foi oficializada a candidatura a reeleição de Ricardo Watanabe e do vice-prefeito Gilson Paulo.

Ricardo Watanabe e Gilson Paulo são os atuais prefeito e vice de Mariápolis, e desta forma buscará mais um mandato para a gestão 2025/2028.

Também na convenção dos quatro partidos foi apresentado a chapa de pré-candidatos a vereadores composta por pessoas de diversos segmentos da comunidade.

LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS

Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções para o lançamento de candidaturas estão autorizadas a ocorrer a desde o último dia 20 de julho e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Já os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorrem no período de 30 de agosto a 3 de outubro.

Ainda de acordo com o calendário eleitoral, em 6 de outubro, as cidades escolherão o novo prefeito, vice e vereadores para o período de 2025 a 2028.