PACAEMBU: Convenção partidária deve oficializar Adão Viscardi como candidato a prefeito

Está marcado para acontecer no próximo dia 3 de agosto a convenção partidária de cinco partidos políticos de Pacaembu.

A convenção acontecerá no Kaikan, a partir das 13h00, dos partidos PSD, PP, PRD, União Brasil e PSB.

A convenção partidária entre os cinco partidos políticos deve oficializar a candidatura a prefeito de Adão Viscardi para a eleição municipal deste ano em Pacaembu. O candidato a vice-prefeito deve ser oficializado também na oportunidade, bem como dos candidatos a vereadores dos respectivos partidos.

Adão Viscardi que ocupou o cargo de vice-prefeito por dois mandatos e prefeito interino, se coloca novamente como candidato na eleição municipal.

Agora, Adão Viscardi está filiado ao PSD, partido que tem como líder o secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab que também é presidente nacional da legenda. O PSD ainda possui o vice-governador do Estado Felicio Ramuth onde o pré-candidato Adão Viscardi esteve em evento recente com ele.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Adão Viscardi agradeceu os apoios recebidos dos partidos e população em geral, e convidou a todos para comparecer na convenção municipal.