FLÓRIDA: Carro pega fogo em garagem de residência

Um cão com deficiência visual foi resgatado com vida. A rapidez da Defesa Civil e Prefeitura evitaram o pior



Na noite de ontem, por volta das 23h30, um incêndio em um veículo na garagem de uma residência na Rua Eiti Kurita, próximo ao Centro de Lazer de Flórida Paulista, mobilizou diversas equipes de emergência.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, isolando a área, prestando suporte à família e registrando a ocorrência.

As pessoas que moravam na casa não sofreram ferimentos, e um desfecho positivo foi garantido pela rápida ação dos envolvidos no atendimento desta ocorrência.

A Defesa Civil, sob a coordenação de Marcelo Oliveira, e os profissionais da Prefeitura Municipal foram essenciais para controlar a situação e minimizar os danos materiais.

O Corpo de Bombeiros de Adamantina chegou logo em seguida, garantindo a segurança do local e oferecendo atendimento à moradora.



Os bombeiros também resgataram um cão com deficiência visual que estava na casa; o animal saiu ileso do incidente.

Apesar dos danos materiais, a colaboração entre as equipes de emergência e a resposta rápida evitaram uma tragédia maior. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.