FLÓRIDA: Convenção partidária do PL deve oficializar a candidatura a prefeito de José Andriotti

Está marcado para acontecer no próximo dia 5 de agosto (segunda-feira), a convenção partidária do PL (Partido Liberal) para a homologação de candidaturas para a eleição municipal deste ano em Flórida Paulista.

O PL realizará a sua convenção municipal a partir das 20h30 no recinto de reunião da Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista localizado na Praça Gerson Veronese Ferracini.

A convenção deve oficializar a candidatura a prefeito de José Andriotti que se filiou este ano através do deputado estadual Ricardo Madalena ao PL que tem como grande liderança nacional o ex-presidente Jair Bolsonaro.

José Andriotti tem dois mandatos como vereador, onde ocupou a presidência da Câmara por um biênio. Ele ainda foi vice-prefeito do ex-prefeito Gerson Ferracini e na última eleição também foi candidato a prefeito, onde obteve expressiva votação.

A convenção também deve oficializar as candidaturas dos pré-candidatos a vereadores pelo PL.

Também será oficializada na convenção o candidato a vice-prefeito, sendo que o nome já está sendo definido pelo partido. Entre os nomes “comentado” está do agropecuarista Luis Toso e de Tairo Ferrarezi, que foi candidato a prefeito na última eleição.

LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS

Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções para o lançamento de candidaturas estão autorizadas a ocorrer a desde o último dia 20 de julho e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Já os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorrem no período de 30 de agosto a 3 de outubro.

Ainda de acordo com o calendário eleitoral, em 6 de outubro, as cidades escolherão o novo prefeito, vice e vereadores para o período de 2025 a 2028.