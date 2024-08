Internado há quase 60 dias, morador de Lucélia precisa de doações para tratamento de queimaduras

Uma iniciativa na plataforma Vakinha busca reunir doações para ajudar em despesas pessoais do jovem Renan Dias Soares, de 26 anos, morador em Lucélia, que no dia 2 de junho deste ano foi vítima de uma queimadura grave, de terceiro grau, em decorrência de incêndio. Na casa estavam ele e uma adolescente de 17 anos, que foram socorridos desacordados, em estado grave.

Eles foram atendidos inicialmente na Santa Casa de Lucélia. A adolescente, porém, não resistiu e morreu pouco depois. O rapaz foi transferido no dia seguinte para Marília e na sequência para um hospital de referência para vítimas de queimaduras, em Limeira, onde está desde o dia 6 de junho.

Nesta quarta-feira (31), após ter contato com a iniciativa e para checar a veracidade da ação e sua destinação final, o portal conversou com a mãe dele, Sueli Cristina Dias, que acompanha o filho há quase dois meses, em Limeira. Ela deixou suas atividades para ficar próximo dele, estando abrigada em uma casa de apoio na cidade.

Sueli contou que criou a Vakinha para reunir ajuda financeira para custeio de despesas pessoais do rapaz, em necessidades complementares (acesse aqui para ajudar). A mesma justificativa está informada na plataforma. A arrecadação informada hoje é de R$ 175,00 e a expectativa é ampliar as doações.



Conforme a mãe, Renan sofreu queimaduras de terceiro grau em cerca de 30% do corpo, com lesões graves, e passou por cirurgia para enxerto de pele na área ferida, condição que exige cuidados de alta complexidade no hospital de referência em Limeira. Ela frisou que o filho está sendo bem assistido, atravessa um período de recuperação, e surgem necessidades complementares, onde busca ajuda na Vakinha para custear essas despesas.