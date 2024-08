FLÓRIDA: Cuide da saúde de quem você ama com a DRA. SAMARA COLPAS

A Dra. Samara Colpas possui especialização em clínica médica e pós-graduação em geriatria. Tendo foco na saúde do idoso oferece serviços personalizados para garantir um envelhecimento ativo e saudável.

Ela atende nas clínicas Equilibrium em Pacaembu e Corpus em Flórida Paulista, além de realizar atendimentos residenciais, proporcionando conforto e conveniência para os pacientes e suas famílias.

Com uma abordagem humanizada e focada no bem-estar do paciente, a dra. Samara Colpas se dedica a promover um envelhecimento ativo, priorizando a saúde e a qualidade de vida dos idosos. Seus serviços incluem avaliações detalhadas e cuidados médicos adaptados às necessidades individuais de cada paciente, garantindo um acompanhamento completo e eficaz.

Para agendar uma avaliação e garantir que seus entes queridos recebam o melhor cuidado possível sem sair de casa, entre em contato pelos telefones em Pacaembu, na Clínica Equilibrium (18 3862-2268 e celular 98150- 0861) e em Flórida Paulista na Clínica Corpus (18 3581-1256 e celular 99735-3140).

Confie na dra. Samara Colpas para cuidar da saúde de quem você ama, com atenção e profissionalismo.