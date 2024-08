FLÓRIDA: Convenção apresenta Rose Forato e Zé Bombinha candidatos a prefeito e vice

A convenção dos partidos PT e Solidariedade, realizada ontem (3), na Câmara Municipal, apresentou Rose Forato e Zé Bombinha, candidatos a prefeita e vice-prefeito de Flórida Paulista para as eleições municipais deste ano.

Marcaram presença os apoiadores dos partidos, familiares, amigos e também foram apresentados os candidatos a vereador.

LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS



Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções para o lançamento de candidaturas estão autorizadas a ocorrer desde o último dia 20 de julho e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Já os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorrem no período de 30 de agosto a 3 de outubro.

Ainda conforme o calendário eleitoral, em 6 de outubro, as cidades escolherão o novo prefeito, vice e vereadores para o período de 2025 a 2028.