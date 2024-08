LUCÉLIA: Oficializada candidatura de Vinicius Bussi para prefeito e Michel Boiam para vice

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto aconteceram as convenções de quatro partidos políticos de Lucélia. As convenções do Podemos, Progressistas, PSB e Solidariedade, aconte-ceram no salão da Câmara Municipal de Lucélia e teve o objetivo de oficializar candidaturas ao executivo e legislativo municipal na Capital da Amizade.

Os quatro partidos políticos oficializaram o apoio e coligação para a candidatura de Vinicius Bussi a prefeito de Lucélia a eleição deste ano.

Vinicius Bussi é atual vereador em Lucélia e já exerceu o cargo de presidente do legislativo, tendo uma família bastante tradicional na Capital da Amizade.

Será a primeira vez que disputará um cargo no executivo e o apoio de quatro partidos será a base de sua candidatura.

Vinicius Bussi terá como companheiro de chapa, para candidato a vice-prefeito o luceliense Michel Boiam.

Bastante conhecido na Capital da Amizade, Michel Boiam entra pela primeira vez na política municipal. “É uma honra participar da eleição ao lado de Vinicius Bussi e tenho certeza de que juntos iremos trabalhar para uma cidade melhor para todos nós que amamos Lucélia”, afirmou Michel Boiam.