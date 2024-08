MARIÁPOLIS: Convenção do Podemos oficializa Cidinha Firmino e Magda da Saúde candidatas a prefeita e vice

Na tarde do último sábado, 3, na câmara municipal, aconteceu a Convenção Partidária do partido Podemos e oficializou a candidatura de Cidinha Firmino e Magda da Saúde para prefeita e vice-prefeita de Mariápolis.

Entre os filiados do Podemos foram oficializados ainda nove candidatos a vereador, Abigail Rufato, Claudemir Gordo, Maciel Dantas, Maria Bispo, Maria do Zé Surdo, Nandinho, Pedrinho Firmino, Professor Fernando e Zico.

Também estiveram presentes na convenção, o coordenador do Podemos Claúdio Rocha, familiares, amigos e apoiadores. A presidente do União Brasil Eliana Calori prestigiou a solenidade e manifestou apoio ao grupo, mesmo o partido não lançando candidatos estará engajada na campanha em prol do grupo.

Com as convenções encerradas, os nomes definidos nas convenções devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Encerrando esse período, a propaganda eleitoral estará liberada a partir do dia 16 de agosto.

Ainda conforme o calendário eleitoral, em 6 de outubro, as cidades escolherão o novo prefeito, vice e vereadores para o período de 2025 a 2028.