MARIÁPOLIS: Osvaldo Martins oficializa candidatura a prefeito, com Estácia como vice

O candidato surpreendeu a todos com o anuncio da sua esposa Estácia Martins como vice, também do PDT

O empresário e pecuarista Osvaldo Martins (PDT) oficializou, neste domingo 4, em Convenção realizada na Câmara Municipal de Mariápolis, a sua candidatura à Prefeitura e anunciou como vice a sua esposa, Estácia Martins, do mesmo partido. O PDT está coligado com o PT na coligação “Avançar é Preciso”.

“Minha esposa me completa e vai me ajudar na gestão municipal e cuidar muito bem do Serviço Social de Mariápolis”, afirmou Martins.

Em seu discurso, Osvaldinho, como é conhecido, prometeu que vai trabalhar para construir um ginásio de esportes e fazer a cidade prosperar 10 anos em apenas 4 anos de gestão e não vai prometer o que não pode cumprir. Disse que Mariápolis não podia ter candidato único e está nas mãos do povo a decisão de eleger o próximo prefeito da cidade.

Osvaldo Martins se apresenta como um candidato que deseja fazer tudo que não fez quando foi prefeito de Mariápolis muito jovem e não tinha experiência. Ele disse que tem essa dívida com a cidade e vai trabalhar muito para que o município melhore os serviços público e regularize os salários dos servidores municipais.