MARIÁPOLIS: Município passa a ter CEP por nome de rua

Visando facilitar a localização de endereços, os Correios divulgaram no dia 29 a continuidade da implantação de CEP por nome de rua em diversas cidades do estado de São Paulo. Em nossa região, a cidade de Mariápolis passou a contar com a nova codificação a partir do dia 31 de julho.

Ao todo, 10 cidades no estado foram contempladas com a mudança. No caso de Mariápolis, a cidade migra do CEP geral 17810-000 para a faixa de CEP 17810-000 a 17829-999, de acordo com os logradouros públicos. Isso significa que cada quadra, rua, alameda, viela, travessa e avenida passará a ter um CEP individual.

Os Correios informam à população que é necessário entrar em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os novos dados por logradouro.

Para realizar a consulta do CEP de cada logradouro, o cidadão pode acessar o site dos Correios na seção “Busca CEP”.