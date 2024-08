PARAPUÃ: PL, Republicanos e PDT confirmam candidaturas de Milton Japonês e Beto Gimenes

Grupo representa a continuidade do modelo administrativo do atual prefeito Gilmar Martin Martins

As convenções partidárias do PL (Partido Liberal), Republicanos e PDT (Partido Democrático Trabalhista) confirmaram, no sábado (3), as candidaturas de Milton Japonês e Beto Gimenes à Prefeitura de Parapuã. Bem prestigiado, o encontro democrático contou com a presença de políticos, representantes da sociedade civil, correligionários, além dos pré-candidatos.



Compuseram a mesa o atual prefeito Gilmar Martin Martins (que também preside o PL) e a primeira-dama Salvania Trindade Vidoto Martins, os presidentes partidários Lucas Renan Orlandini (PDT) e Marcos Couto dos Santos (Republicanos), o atual presidente do Legislativo municipal Antonio do Amaral e os pré-candidatos Milton Japonês a prefeito e Beto Gimenes a vice e suas respectivas esposas, Elisabete Kinoshita Iwayama e Cristiane Bononi Ferreira Gimenes.



Em seus discursos, as autoridades destacaram o resgate administrativo realizado pela atual gestão, que tem como vice o próprio Milton. Além disso, os presentes pontuaram as conquistas e investimentos realizados nos últimos oito anos pelo prefeito Gilmar Martin Martins, que possui aprovação recorde dos parapuenses.



Também, as convenções partidárias confirmaram os pré-candidatos a vereador. Pelo PL são: Adeildo de Souza Dionízio (Pastor Adeildo), Ademárcio Vieira Lopes (Mosquinha da Ambulância), Andréia Maria Silva Duarte (Andréia Tabaco), Antonio do Amaral (Amaral), Edilene Aparecida dos Santos (Edilene), José Maria da Silva (Zé da Kimassa), Manoel Duarte de Souza (Mané da Ambulância), Marcela Caetano Yanagi Dionísio (Marcela do Cras), Márcia Cristina Ribeiro Cassiano (Márcia do Valdeir) e Wesley Augusto Correa (Wesley Entregador).



Pelo PDT são pré-candidatos a vereador: Ana Aparecida Stocco Amado (Ana Stocco), Edson de Oliveira Constantino (Edinho Pedreiro), Helenir Correia Lacerda da Silva (Helenir Correia), José Moreira da Silva (Moreira), Luzia Valéria Viana Coracini (Lela da Santa Casa), Roberto Soares (Roberto Pedreiro), Rogney Maurício Temporim (Ney Temporim), Sandra Regina Machado (Profa Sandra da Autoescola) e Valdenir Luccas (Peixeiro do Bar).}



Integram ainda o maior grupo de pré-candidatos, agora pelo Republicanos: Ana Cláudia Neves dos Santos (Ana Cláudia do Agendamento), Ana Gonçalves Queiroz (Ana Queiroz – Preta), Antonio Carlos dos Santos (Pastor Carlinhos), Celso Renato Bonadia (Celso da Ambulância), Clóvis Eduardo Militão (Eduardo Militão – Tó), Marcos Couto dos Santos (Marcos Couto), Mariane Aparecida Muller Shimizu (Mariane Enfermeira), Osmar Alves de Lima (Osmar Alves), Paulo Alves dos Santos (Paulo Alves Atleta) e Paulo Roberto Martins (Paulinho da Saúde).