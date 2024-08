FLÓRIDA: Educação diz que “vai apurar conduta de professora com crianças em creche”

Após a grande repercussão sobre os supostos casos de conduta inadequada de uma professora da educação básica na Creche Maria Yvone Fróio, em Flórida Paulista, a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal informaram que um procedimento disciplinar para apuração dos fatos.

Além da medida tomada pela Prefeitura e Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar encaminhou um documento para a Promotoria de Justiça, relatando o caso.

Na tarde desta quarta-feira (7), a secretária de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, comunicou por meio de ofício que “em atendimento ao Requerimento protocolado no dia 07/08/2024, sobre o Relatório de Ocorrências desabonadoras praticadas pela professora de Educação Básica I, que leciona na Creche Maria Yvonne de Oliveira Froio, informamos que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para preservar os direitos das crianças mencionadas no relatório, bem como para apurar os fatos através da instauração do devido procedimento.”

Quando questionada se, durante a fase de apuração e após o vencimento do atestado de saúde apresentado, a professora será mantida em suas funções habituais ou se será designada para prestar serviços em outro departamento da Educação, fora da Creche Maria Yvone, a pasta não se manifestou.



