Flórida e Pracinha fazem a final da Copa Alta Paulista de Veteranos

Foram realizadas no último domingo (4) as semifinais do 17° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

O polivalente experiente zagueiro Leandro Viera ” Lê” garantiu a classificação do Flórida Paulista F.C. na final do Veteranos de Lucélia.

O treinador floridense Jorginho, optou pelo zagueiro Leandro, tirando o atacante Milton da Vila e reforçando a zaga, já que estava com um jogador a menos, após a expulsão do meio campista Sócrates, na segunda etapa.

Em pouco minutos em campo o zagueiro floridense viu sua estrela brilhar.

Em uma sobra de bola, aos 12 minutos da segunda etapa, o zagueiro bateu firmei e fez o gol, que garantiu a classificação da sua equipe para a disputa final, ao vencer por 1 a 0 o excelente time da C.M.E. de Osvaldo Cruz.

Com o gol marcado o time do Flórida Paulista F.C., segurou o resultado até o final.

PRACINHA TAMBÉM ESTÁ NA FINAL

O Pracinha F.C., também garantiu sua classificação, para final da competição luceliense.

Em jogo muito disputado o time do Pracinha F.C., com os gols do atacante Matheus (2) e o médio volante Anderson “Currupira” venceu por 3 a 1, o Lobos F.C. / Inúbia Paulista.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue”

(Osvaldo Cruz), com ótima atuação.