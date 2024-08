IRAPURU: Município é contemplado com o projeto Cozinhalimento

O município de Irapuru foi contemplado com o projeto Cozinhalimento, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, destinado a promover a segurança alimentar e nutricional.

O executivo municipal esteve no mês de junho, em São Paulo junto do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e do governador Tarcísio de Freitas, onde foi confirmado o convênio garantindo a conquista para Irapuru.

O projeto Cozinhalimento visa a implementação de cozinha profissional, onde serão oferecidos cursos de culinária, alimentação saudável e técnicas de aproveitamento integral dos alimentos, além de fornecer refeições nutritivas para a comunidade.

Com a implementação do Cozinhalimento em Irapuru, espera-se um impacto significativo na saúde e bem-estar da população, além de incentivar práticas sustentáveis e a valorização dos recursos locais.