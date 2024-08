LUCÉLIA: LUANA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

A Luana Móveis e Eletrodomésticos, uma das lojas mais tradicionais de Lucélia, está em novo endereço. Agora localizada na Av. Brasil, nº 1389, a loja continua a oferecer aos seus clientes produtos de alta qualidade e um atendimento excepcional.

Com anos de experiência no mercado, a Luana Móveis e Eletrodomésticos é conhecida por sua vasta seleção de móveis e eletrodomésticos, que atende a todas as necessidades e gostos. Desde o mais moderno eletrodoméstico até o mobiliário mais elegante, a loja se destaca por sua variedade e compromisso com a satisfação do cliente.

Os clientes podem esperar o mesmo serviço atencioso e produtos de qualidade que fizeram da Luana Móveis uma referência em Lucélia. O novo local foi projetado para oferecer uma experiência de compra ainda melhor, com um ambiente espaçoso e acolhedor.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (18) 99610-1952 ou visite a loja no novo endereço.