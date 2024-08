Ex-moradora da região é uma das vítimas da queda do avião em Vinhedo

Silvia Cristina Osaki, ex-moradora de Iacri (SP) e que atualmente era professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) campus de Palotina (PR), é uma das vítimas da queda do avião que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu em Vinhedo, São Paulo.

Filha de pioneiros no comércio de Iacri, Silvia Cristina Osaki residiu muitos anos no município, onde a família mantinha comércio do ramo de gênero alimentícios. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1999, Silvia Cristina Osaki fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009.

A ex-moradora de Iacri, Silvia Osaki, que atualmente ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no setor Palotina, também atuou como coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal no setor e coordenadora do curso de Medicina Veterinária.

Silvia Cristina Osaki também foi membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo na Prefeitura de Palotina, no Paraná.

A queda do avião onde estava Silvia Osaki aconteceu foi na tarde desta sexta-feira (9) quando a aeronave, que tinha como destino Guarulhos, em São Paulo, caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo (SP). Estavam a bordo 57 passageiros e 4 tripulantes, segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave. Ninguém sobreviveu.