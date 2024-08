Duas mulheres, homem e criança morrem após carro ser prensado entre caminhões em praça de pedágio no interior de SP

Duas mulheres, um homem e uma criança morreram em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9) na praça de pedágio da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Igaratá (SP).

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a rodovia, o carro em que as quatro vítimas estavam foi prensado entre dois caminhões em uma das cabines de cobrança do pedágio.