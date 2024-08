ADAMANTINA: Prefeitura implanta novo modulo vertical para sepultamentos no Cemitério

Com a capacidade de abertura de novos túmulos esgotada no Cemitério da Saudade, em Adamantina, a Prefeitura avança para disponibilizar novo módulo vertical para sepultamentos no local. O modelo de gavetas começou a ser usado pela administração municipal em 2019 e desagrada familiares dos entes sepultados nesses espaços.

Sem possibilidade de abertura de novos túmulos nos formatos mais tradicionais, os familiares têm sepultado seus entes falecidos reabrindo jazigos já existentes, e até mesmo em outras cidades, como Flórida Paulista e Lucélia.

Em maio do ano passado a Prefeitura de Adamantina divulgou que obteve junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) a licença de instalação para ampliação/construção do cemitério municipal. O local escolhido para a obra é o terreno em frente ao atual cemitério.

O anúncio, em texto da assessoria de imprensa da Prefeitura, foi em 30 de maio do ano passado. “Com o documento, o município está autorizado a instalar o empreendimento ou a atividade em questão que objetiva ampliar o cemitério municipal”, destacou o poder público.

Passados 14 meses desse anúncio, a instalação do empreendimento ainda não ocorreu na área que vai receber a expansão. A perspectiva é que o desafio de implantação da expansão do cemitério fique para a próxima gestão municipal. O Cemitério de Adamantina tem cerca de 22 mil sepultamentos.

OBRA ESTÁ EM PLANEJAMENTO, DIZ OUVIDORIA DA PREFEITURA

O portal sigamais procurou a Prefeitura, sobre o tema, e perguntou qual seria a situação atual do projeto de ampliação do Cemitério Municipal, em relação às licenças obrigatórias, e ao cronograma de início de obras. A resposta foi recebida via Ouvidoria Municipal. “Conforme a Secretaria de Obras, a obra está em planejamento”.