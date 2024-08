FLÓRIDA: Floridense que joga nas categorias de base do Flamengo se destaca em torneio na China

O atleta floridense Rogério Araújo está jogando mais um torneio internacional com a sua equipe o Flamengo do Rio de Janeiro

No torneio conhecido como Shanghai Future Star Cup, que é disputado na China, leva oito equipes ao redor do mundo na categoria sub 17, apesar disso, a equipe carioca levou uma delegação composta de jogadores do sub 16, categoria do jogador Rogério Araújo, sub 15 e somente um atleta do sub 17.

Até o momento o Flamengo já disputou 2 partidas no campeonato, e saiu com 2 boas vitórias. No primeiro jogo venceu a equipe sul coreana do Ulsan HD pelo placar de 7 a 0, nas quais dois gols saíram de passes do floridense, e na última partida até aqui venceram o Stuttgart da Alemanha por 3 a 2, onde graças a excelente assistência de Rogério desempatou a partida aos 88 minutos e fez sua equipe sair com a vitória.

O Flamengo já está classificado para a próxima fase do torneio e disputará a 1° colocação do grupo contra o Feyenoord da Holanda na próxima quinta-feira (15), com jogo programado para 8h35, horário de Brasília.

Fora os quatro integrantes, o outro grupo possui o Real Madrid (Espanha), Internazionale (Itália), Partizan (Sérvia) e Shanghai (China), onde a equipe espanhola já está classificada também para a segunda fase e tentará defender sua liderança no grupo.

As demais fases do Shanghai Future Star Cup, está programada para terminar ainda essa semana, com as semifinais sendo programadas para sexta feira (16) e a grande final ocorrendo no domingo (18), sendo horários todos a partir da madrugada e manhã do horário de Brasília.

O jogador floridense Rogério já disputou torneios nos Estados Unidos, Portugal, Espanha e Inglaterra, com equipe do Flamengo.