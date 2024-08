OSVALDO CRUZ: Detentos da Penitenciária auxiliam na reforma da Santa Casa

Sentenciados do regime semiaberto da Penitenciária de Osvaldo Cruz colaboraram com os trabalhos de reforma da Santa Casa do município. O serviço é voluntário e beneficia os privados de liberdade com a remição da pena.

Eles realizaram trabalhos na manutenção elétrica e demais reparos como pintura, hidráulica e alvenaria. O hospital está passando por processo de reforma predial e a mão de obra voluntária dos sentenciados é utilizada em diversas frentes de trabalho, valorizando o conhecimento e habilidades individuais, aproveitando-as para finalidades úteis à comunidade local.

De acordo com a diretora administrativa do hospital, Silvana Kaneshiro, o trabalho dos reeducados foi utilizado em todas as fases da reforma da área de convivência e capelinha, desde a demolição, construção, pintura, recuperação de janelas e todo o trabalho de marcenaria. Foram feitos ainda, pergolados e bancos com madeiras.

Para ela, a colaboração dos reclusos é de grande relevância “pois uma entidade sem fins lu-crativos é mantida somente através de recursos financeiros de convênios e promoções”. Por ser um prédio antigo, necessita de manutenção constante.

Silvana explica que, com a reforma, o espaço de convivência será um local acolhedor para pacientes e acompanhantes. “Este é o único Hospital do município e estamos trabalhando com recursos da comunidade e parcerias, como o da Penitenciária de Osvaldo Cruz”, afirma. O espaço está com as obras na reta final e a inauguração prevista para o próximo dia 31.

Comunidade

As Paróquias de Osvaldo Cruz quanto de Parapuã estão abrindo oportunidades para parcerias há algum tempo. Além de contribuir na organização geral dos eventos beneficentes, as pessoas privadas de liberdade são valorizadas enquanto seres humanos e são preparadas para o sadio retorno à sociedade.