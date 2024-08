PARAPUÃ: Feira Casul realiza mais uma edição com sucesso

Nos dias 8 e 9 de agosto, foi realizada a 15ª Edição da Feira Casul em Parapuã, numa realização da Cooperativa Casul.

Realizado no Clube Casul, o evento mais uma vez foi considerado um sucesso pelos organizadores que reuniu um grande público nos dois dias.

O evento destinado a receber produtores rurais, empreendedores e apaixonados pelo agronegócio trouxe várias oportunidades em tecnologia inovadoras entre outros. Contou ainda com palestras e workshops com especialistas renomados, bem como networking com grandes players do setor.

Também na Feira Casul contou com: Insumos e implementos agrícolas com condições especiais; palestras e capacitação, troca de conhecimento, tecnologia para safra e previsões de mercado, proporcionando conhecimento das tendências e previsões do agronegócio.

De acordo com os organizadores a Feira Casul proporcionou oportunidade para o produtor transformar o agronegócio, trazendo inovação e grandes oportunidades.

A Cooperativa Casul agradece imensamente a todos os cooperados, parceiros, produtores e colaboradores que marcaram presença na XV Feira Casul. “Graças a vocês, o evento foi um grande sucesso, repleto de oportunidades, inovações e trocas de conhecimentos. Juntos, fortalecemos o agronegócio e impulsionamos ainda mais nossa comunidade”, ressaltaram os organizadores.