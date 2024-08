Uma semana após tragédia que matou 62, avião da Voepass faz pouso forçado por pane elétrica

Um avião da Voepass sofreu uma pane elétrica e fez um pouso forçado na noite da última quinta-feira (15).



A aeronave decolou de Rio Verde, Goiás, com destino ao aeroporto de Guarulhos. No entanto, uma pane elétrica acarretou em um pouso forçado no aeroporto de Uberlândia.

A companhia aérea confirmou o desvio da rota e informou uma questão técnica com a aeronave.

Uma pane elétrica é quando a aeronave fica totalmente no escuro. O avião é um ATR-72 600, mesmo modelo que caiu em Vinhedo em 9 de agosto e matou 62 pessoas.

A situação causou pânico nos passageiros que foram realocados em um outro voo da companhia. Alguns deles, preferiram seguir viagem de avião.

O pouso forçado, acontece uma semana após a tragédia que resultou na morte de 62 pessoas, em Vinhedo-SP.