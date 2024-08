FLÓRIDA: Última rodada do Campeonato de Futebol Médio acontece neste domingo

Neste domingo (18), irá acontecer a 10ª rodada do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista, onde terá os últimos três jogos da primeira fase no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

E a partida que inaugura a rodada tem previsão de início para as 8h15 e jogarão as equipes do Império do Corte/Chicão Frutas e Amigos do Santin/Bar do Catenga. O Império do Corte quer manter os 100% de aproveitamento, enquanto o Amigos do Santin quer pelo menos o empate para se garantir para a segunda fase sem combinação de resultados.

Logo em seguida jogarão Eletro Lis e Supermercados Ikeda. O Eletro Lis precisa pontuar para garantir, sem combinação de resultados, a vaga direta para as semifinais, enquanto o Ikeda faz sua partida de despedida no campeonato.

E para encerrar esta última rodada, jogarão as equipes do Galaticos F.C. e Amigos do Fut. A equipe do Galaticos torce para a derrota do Eletro Lis e vencer esta partida tirando uma diferença de 8 gols de saldo para ir direto para as semifinais, enquanto o Amigos do Fut torce para que a equipe do Amigos do Santin perca e que eles tirem uma diferença de 14 gols no saldo para se classificar para as quartas de final.

Essa última rodada ainda promete muita emoção, cada um focando em seu objetivo para passar de fase, todos querem o troféu de campeão, apenas um conseguirá, com a chegada do mata-mata cada jogo promete ser mais eletrizante, então não perca nenhum jogo da sua equipe e torça até o fim.

Confira a classificação a seguir: