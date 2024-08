FLÓRIDA: Associação Comercial sorteia prêmios da Promoção Dia dos Pais

Foi realizado na última quarta-feira (14), o sorteio da Promoção Dia dos Pais, da Associação Comercial em parceria com as lojas do comércio de Flórida Paulista.

A apuração que foi transmitida ao vivo pela TV Folha Regional, contou com a participação do vereador e presidente da Câmara Municipal, professor Rafael, do presidente da Associação Comercial, Murilo Ricardo, colaboradores da entidade e clientes.

Os contemplados foram: Adriana M. Dias (cliente do Auto Posto Cardoso), faturou o prêmio principal, um vale compras de R$ 2 mil.

Haroldo Menegassi comprou na Loja Audácia e vai receber dois prêmios, um de R$ 1 mil e ou-tro de R$ 500. Em uma extração de cupons seguida e cheia de sorte, ele foi contemplado por duas vezes.

O 4º prêmio, R$ 500 em vale compras, será entregue para a cliente do Magazine Hollywood, Terezinha Gali.

A entrega dos prêmios será realizada nos próximos dias.