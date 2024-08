FLÓRIDA: Definidas equipes classificadas para a segunda fase do Campeonato de Futebol Médio

Na manhã do último domingo (18) aconteceu a última rodada da primeira fase do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista. Com os resultados nos dois jogos realizados, já ficou definido quem serão as seis equipes que disputarão o mata-mata da competição.

O primeiro jogo foi a vitória de 12 a 0 do Eletro Lis sobre o Supermercados Ikeda, com gols de Diego (7 vezes), Alberto (2 vezes), Lucas, Rodrigo e Douglas. Com o resultado o Eletro Lis se garantiu direto para as semifinais do campeonato.

O jogo em seguida foi a vitória de 2 a 1 do Galáticos F.C. sobre o Amigos do Fut, com gols de Fernando e Anderson, enquanto Guilherme Ortega descontou. Com o resultado o Galáticos ficou na 3ª colocação e enfrenta a equipe que ficar na 6ª posição, enquanto Amigos do Fut se despediu da competição.

Havia ainda o jogo entre Império do Corte/Chicão Frutas e Amigos do Santin/Bar do Catenga programado para ser realizado, mas devido a final do Campeonato de Veteranos de Lucélia o jogo foi adiado para esta terça feira (20), às 19h30 no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Por conta do último jogo a ser disputado ainda pode haver mudanças na tabela, caso o Império do Corte/Chicão Frutas perca por 3 gols de diferença eles perdem a 1ª posição do campeonato, enquanto Amigos do Fut se vencer pelo mesmo 3 gols de diferença vão para a 5ª posição, havendo mudanças nas disputas das quartas de finais que continuam programadas para o próximo domingo (25).

Confira a tabela a seguir: