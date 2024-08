Inúbia Paulista tem candidato único à prefeito

A cidade de Inúbia Paulista é a única na região com chapa única na concorrência pela Prefeitura. Os candidatos do município são Fernando Rossi e o vice Edgar Soares e a chapa faz parte da coligação: PSD, PP e Podemos. Atualmente Inúbia Paulista possui 3 mil 198 eleitores aptos a votar.

Na concorrência por uma das nove cadeiras do Legislativo, o município conta com 30 candidatos para as eleições municipais.

O atual prefeito João Arruda (PSDB), foi prefeito do município por dois mandatos sendo assim, não pode concorrer nas eleições municipais deste ano.

Conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prefeitos que já exerceram dois mandatos consecutivos estão proibidos de concorrer a um terceiro mandato, mesmo que pleiteie candidatura em Município diferente.

De acordo com o Cartório Eleitoral de Lucélia, “Não existe regras especificas. Os votos validos irão somente para esse candidato. Para fins de resultado só vale os votos válidos dados ao candidato”.

As Eleições Municipais deste ano ocorrem nos dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno)

O candidato a prefeito, Fernando Rossi disse ao IMPACTO sobre suas expectativas para os próximos quatro anos: “Sabemos que tem muito trabalho pela frente. Vamos dar sequência ao trabalho sério e ao legado do João Arruda, e sabemos que vamos assumir uma prefeitura sem dívida, com compromissos e contas em dia”.