LUCÉLIA: Sindicato Rural está com inscrições para dois cursos neste mês

O Sindicato Rural de Lucélia informa que está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos para este mês de agosto.

Os cursos serão realizados através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Faesp (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).

Nos dias 23 e 24 de agosto acontece o Curso Processamento Caseiro do Amendoim. O curso será realizado no horário das 8:00 às 17:00 horas e as inscrições tem vagas limitadas.

Também estão abertas as inscrições para o Programa Sucessão Familiar que será realizado no dia 31 de agosto.

Todos os cursos são fornecidos por instrutores do Senar com especialização nas áreas oferecidas. Os participantes não pagam pelo curso e recebem certificado que facilita a entrada no mercado de trabalho.

Todos os cursos têm vagas limitadas e os interessados podem obter mais informações e fazer inscrições na sede do Sindicato Rural de Lucélia localizado na rua José Barbosa, 110 ou através do telefone 3551-1493.