Homem é preso por tráfico de drogas e cultivo de maconha, em Flórida Paulista

Nesta segunda feira (26), policiais militares em patrulhamento pelo município de Flórida Paulista, receberam informações do Conselho Tutelar, de que um adolescente estava causando problemas e com rumores de usar drogas na escola.

Os militares, diante das informações se deslocaram até a residência do menor e com a permissão dos genitores, foi realizada busca domiciliar em seu quarto, onde foi localizado um tubete transparente com resquícios de maconha, segundo informações de populares, a equipe foi informada que na casa do tio do menor havia plantação de maconha.

De posse das informações, a equipe realizou diligências pelo fundo do quintal do imóvel em questão e foi visualizado sobre a tela de proteção que delimita o terreno, dois pés de planta cannabis, medindo 40 cm, após localizar o tio, de 47 anos, proprietário do imóvel, foi realizada busca domiciliar e encontrados mais uma planta cannabis na frente da casa, próximo a um muro e mais um estojo deflagrado de fuzil.

Indagado sobre as circunstancias, este afirmou desconhecer as plantas e o estojo, disse que havia ‘’achado no mato’’ e levado para sua casa.

Diante dos fatos, o indivíduo e os objetos foram encaminhados ao Plantão Policial onde o Delegado tomou as providências cabíveis, permanecendo então à disposição da Justiça.