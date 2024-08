PACAEMBU: Vídeo de cobra saindo no cano na mina d’água gera repercussão

Um vídeo postado nas redes sociais esta semana de uma cobra saindo do cano na mina d’água localizada no bairro Areia Branca em Pacaembu gerou grande repercussão.

O vídeo foi filmado pelo pacaembuense Sergio Bezerra que é um colaborador voluntário da preservação da mina d’água, cartão de visita em Pacaembu e que atrai pessoas de toda a região.

No vídeo postado, Sergio Bezerra filma a cobra “verde” saindo do cano de água, onde a mesma sai inteira e subindo em seguida na parede.

Ainda no vídeo é alertado que as pessoas que costumam tomar água diretamente no cano, que é necessário ficar atento, mediante a situação mostrada com a cobra.

O vídeo gerou grande repercussão já que a mina d’água recebe grande números de pessoas diariamente para buscar água ou mesmo para visitas.

“Fica o alerta para que as pessoas prestem atenção já que as cobras e outros tipos de animais, com este calor procuram lugares frescos”, alertou o colaborador.