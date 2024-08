SP-294: Acidente entre camionete e caminhão deixa uma vítima grave

Na manhã de hoje, por volta das 11h20, um grave acidente ocorreu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, entre Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz.

A colisão lateral envolveu um caminhão baú carregado com laranjas e uma camionete que seguia de Inúbia Paulista para Osvaldo Cruz.

O acidente aconteceu no km 575+500 metros da SP-294. A colisão resultou em uma pessoa gravemente ferida, que foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Osvaldo Cruz com fraturas.





O motorista do caminhão, que tombou após a colisão, sofreu escoriações leves.



Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Rodoviária e Eixo estiveram no local para prestar assistência e conduzir as investigações. As causas do acidente ainda serão apuradas.