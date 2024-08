Congressos Científicos 2024 têm inscrições abertas até 25 de setembro

Agendados para ocorrer de 29 de outubro a 1º de novembro no Câmpus II, os Congressos Científicos 2024 do Centro Universitário de Adamantina, organizados pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), seguem com as inscrições gratuitas abertas para submissão de trabalhos até 25 de setembro em www.fai.com.br/cic .

Com o tema “Inovação, tecnologia e revoluções científicas”, os eventos contarão com minicursos por área de conhecimento, premiações e brindes.

“Não haverá palestras esse ano. A proposta é que os participantes acompanhem as apresentações orais, em substituição às palestras por área. Lembrando que os melhores resumos enviados serão convidados à apresentação de forma oral”, explica o coordenador de Comunicação Científica, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento.

No 18º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVIII CIC) e na 14ª edição do Congresso de Pesquisa Científica (XIV CPC) haverá apresentação oral de trabalhos e painéis digitais. No 17º Congresso de Iniciação Científica Júnior (CIC Júnior) haverá apresentação de pôsteres, maquetes e lançamento de foguetes.

Todos os inscritos, nas diversas modalidades de trabalhos, receberão certificados de participação. A novidade desta edição é o 1º Congresso de Extensão e Cultura – destinado a estudantes de graduação, professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação da FAI e de outras instituições -, concomitante aos três congressos científicos: CIC universitário, CIC Júnior e CPC.

O XVIII CIC é destinado a alunos de graduação, o XVII CIC Júnior é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico, e o XIV CPC é voltado a graduados, professores e pesquisadores.

“Convidamos toda a comunidade acadêmica a submeterem seus trabalhos em nossos Congressos Científicos 2024. É uma excelente oportunidade para contribuir com novas ideias e ainda incrementar seu currículo”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Premiação



Os prêmios serão dados aos trabalhos, sendo um smartwatch, uma “Alexa” (assistente virtual desenvolvida pela Amazon) e um fone de ouvido aos três primeiros colocados em cada evento e em cada área.