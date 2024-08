LUCÉLIA: Atleta estará nos Jogos Escolares Brasileiros em Recife no mês de setembro

O atleta luceliense Sebastian no mês de setembro irá para Recife representar o Município de Lucélia e o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros na prova de salto em distância.

Sebastian de 14 anos de idade é considerado um atleta de futuro e que faz parte do Projeto “Asas do Futuro” de incentivo ao atletismo desenvolvido nas escolas do Município. Ele conseguiu os índices para participar dos Jogos Escolares Brasileiros através de muito trabalho e dedicação, contando com o apoio da professora de educação física Tatiana Liodório.

Recentemente a TV Fronteira esteve em Lucélia destacando o atleta e o trabalho da professora considerado um exemplo para o esporte local e regional.

Na final que será realizada em Recife em Pernambuco, a professora de educação Tatiana Liodório não poderá estar presente, uma vez que ela não faz parte da seleção de técnicos escolhidos para acompanhar os alunos.

Para que a professora possa estar junto com o atleta em Recife, ela precisará levantar recurso financeiro para ir por conta própria. Desta forma está sendo feita uma campanha para a arrecadar o recurso necessário que está em torno de R$ 3.500,00 para poder pagar passagem de ônibus ou avião até São Paulo e o aéreo e hospedagem em Recife.

“Acredito que minha presença junto ao Sebastian, na competição irá lhe trazer mais confiança durante a mesma, além dos ajustes técnicos que vamos realizando durante a prova, para que o atleta chegue em Recife com grandes chances de se tornar campeão brasileiro nas provas de salto em distância. É o início de um sonho, mas sozinhos não iremos conseguir”, afirmou Tatiana.

Toda ajuda será bem-vinda para que esta “vaquinha” consiga a arrecadar o valor necessário para a professora acompanhar o atleta em Recife.

Chave pix aleatória:

b099b6d8-b800-482d-9c0d-0ffa6e6ff364

Banco: Mercado Pago

“Qualquer valor é bem vindo e antecipadamente agradecemos”, afirmou Tatiana.