Distrito LC-8 do Lions Clube descentraliza reuniões de gabinete

O Distrito LC-8 de Lions Clube Internacional, além de abranger toda a região da Alta e Média Paulista, bem como a Noroeste, de Lençóis Paulista até Três Lagoas e Ilha Solteira, para atender as comunidades interessadas em contar com um clube de serviço, está presente em outros municípios do Mato Grosso do Sul, e hoje já conta com bases até Alcinópolis. Os dois extremos são separados por uma distância de 805 km.

As administrações de todo o distrito está atualmente sediada em Bauru.

Como são realizadas anualmente quatro reuniões do gabinete do distrito, com presenças de todos os clubes e associados, a Governadora do Distrito Jacqueline Millen de Miranda, do Lions Clube Bauru Estoril, para facilitar as presenças de associados dos mais distantes clubes e garantir suas participações nessas reuniões, optou por realizar os eventos por regiões.

Assim possibilitará as presenças de associados nessas reuniões da governadoria, para discutir assuntos relevantes que beneficiarão a todos interessados, facilitando as participações dos clubes e seus membros.