Eco Thermas Tupã inaugura novos toboáguas

O Eco Thermas Tupã, atrativo turístico a 95 km de Araçatuba e que está em expansão, acaba de elevar o nível de adrenalina para seus visitantes. Neste sábado (24), inaugurou uma torre com dois toboáguas de 10 metros de altura, a atração mais radical do parque: um dos escorregadores é o Kamekaze, que proporciona queda livre.

O outro é o Twister, nome dado pelos Ecolovers, que são os fãs do parque, e que é levemente sinuoso, ideal para quem prefere uma aventura mais suave. Para ambos, a descida termina em uma caixa de lâmina d’água, garantindo uma desaceleração segura já no chão.

A torre de toboáguas, um investimento de R$ 1,5 milhão, foi projetada para proporcionar uma experiência emocionante e segura, segundo a diretora de marketing, Mariana Ikeno. “Com curvas acentuadas e descidas vertiginosas, os toboáguas oferecem uma mistura perfeita de velocidade e diversão com total segurança. Queríamos trazer algo que realmente surpreendesse nossos visitantes e elevasse a experiência de lazer que o parque oferece”, afirma. É uma atração para todos que tenham a altura mínima de 1,20 metro e peso máximo de 130 quilos.

Quem já se aventurou nos toboáguas conta que a atração proporciona um gostoso friozinho na barriga. Além dos novos toboáguas, o Eco Thermas Tupã oferece atrações para todas as idades, como piscinas quentinhas, áreas de lazer infantil, restaurante e vários pontos de venda de alimentos e bebidas. Uma das atrações é o Big Splash, um brinquedo interativo para toda família que inclui um baldão gigante de água e toboáguas. Outra é a Baía do Pirata, uma atração infantil com balde de água, esguichos, toboágua e piscina praiada.

Já o ButEco Molhado é ideal para quem quer curtir um drink refrescante enquanto se diverte na água, e a Ilha do Borbulho adiciona um toque de magia com suas águas borbulhantes e relaxantes. Para aqueles que querem relaxar, o redário oferece um espaço tranquilo e aconchegante. As simpáticas minicabras encantam os visitantes, principalmente as crianças. Os amantes da pescaria esportiva encontram um lugar para exercitar sua habilidade e relaxar junto à natureza. Com todas essas atrações, a diversão é garantida para toda a família e grupos de amigos, segundo prometem os empreendedores.

Inauguração

Com a inauguração dos dois toboáguas, o Eco Thermas Tupã reafirma sua posição como um dos principais destinos turísticos da região, atraindo visitantes não apenas das cidades vizinhas, mas também de localidades mais distantes. “Estamos muito felizes com a recepção que o parque tem tido ao longo dos anos e acreditamos que esses novos toboáguas serão um grande sucesso entre os nossos frequentadores”, completa Mariana.

No evento de pré-inauguração estiveram presentes e tiveram a palavra o diretor-geral do Eco Thermas, Aky Takano, o prefeito de Tupã, Caio Aoqui, e o presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Wagner Luques. Outras autoridades, colaboradores e convidados também estiveram no evento, além da imprensa.

O prefeito destacou que o Eco Thermas Tupã é um importante empreendimento para o crescimento da economia local. “Todos os anos com planejamento, uma gestão responsável, uma gestão que a gente tem orgulho, vem crescendo, com muito cuidado, com equipamentos que cada vez mais engrandecem esse parque e a gente tem a certeza que o Eco Thermas Tupã não é só uma realidade consolidada, como representa um dos atrativos turísticos mais fortes da nossa cidade hoje da iniciativa privada”, afirma.

Tupã é uma Estância Turística desde 2002 e, dessa forma, recebe uma verba do governo estadual anualmente para investir em turismo. E com o recurso recebido no ano passado, a Prefeitura vai investir na pavimentação da ligação entre a vicinal e o limite com a cidade vizinha de Arco-Íris, deixando o caminho ao Thermas ainda mais acessível.

De espaço familiar a parque

O Eco Thermas Tupã é uma empresa da família Takano, que tem a propriedade há mais de 30 anos. A princípio, era uma plantação de café. Com o decorrer do tempo, o café deu espaço para seringueiras. E a casa sede era uma área de lazer que a família Takamo aproveitava muito. “Passávamos férias e muitos momentos divertidos em família neste lugar. Como queríamos compartilhar esse espaço gostoso com mais pessoas, minha família decidiu abrir o Ecozoo Park, com restaurante e hospedagem”, conta Aky Takano.

Com o decorrer dos anos, ao constatar que a grande atração era a piscina, a família Takano resolveu transformar o empreendimento em um parque com piscinas quentinhas e atrações para toda a família. Com investimento de cerca de R$ 8 milhões, nasceu o Eco Thermas Tupã. “O nosso projeto é seguir com as ampliações. Já temos novas atrações programadas. Para breve, vamos contar com Piscina de Ondas incluindo Praia Artificial, Rio Lento, complexo coberto com piscinas, nova portaria e hotelaria. Isso mesmo: vamos ter hotelaria integrada ao Eco Parque Tupã, tornando a experiência ainda mais completa”, enumera Aky.

A estimativa da família Takano é injetar mais R$ 15 milhões em ampliação. Tupã, que conta com o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, um dos mais importantes da categoria, está se destacando no turismo. “Estamos localizados entre três cidades de médio porte – Marília, Araçatuba e Presidente Prudente – e muitas menores. Temos público e acreditamos no potencial de crescimento desse tipo de turismo ao ar livre, para a família e grupos de amigos”, finaliza Aky.

Sobre o Eco Thermas Tupã

O Eco Thermas Tupã oferece atrações para toda a família, como toboáguas, piscinas quentinhas, cachoeira, redário, pesque e solte e interação com minicabras. Com um ambiente acolhedor e em contato com a natureza, proporciona momentos de diversão e relaxamento para crianças, adultos e idosos.

