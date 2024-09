LUCÉLIA: Agricultores têm palestra com representantes da Conab

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Lucélia organizou e realizou na tarde do dia 20 de agosto, uma importante reunião com agricultores lucelienses e convidados de Inúbia Paulista.

O objetivo da reunião foi discutir e detalhar sobre a adesão dos municípios no Programa de Aquisição de Alimentos Federal (PAA), do Governo Federal.

Os representantes da Conab, Vinicius de Mônaco e Wiliam Almeida, esclareceram dúvidas dos presentes sobre como se inscrever no programa, visando fortalecer a agricultura local.

Foi ressaltado que os preços citados e atualizados compensam aos agricultores da região aderir ao PAA.

Uma das importantes observações feitas pelos palestrantes foi a organização em cooperativas que fortalece a agricultura familiar local. Citaram como exemplo, em Lucélia, a existência da Assorural e a Afal (Associação das Famílias Agropecuárias de Lucélia).

Com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional, a Conab executa ações e programas de Abastecimento Social como: atendimento emergencial, ajuda humanitária internacional, doação de cestas, distribuição de cestas e venda em balcão.

A Conab, com a sua amplitude de atuação no território nacional, tem superintendências em todos os estados brasileiros, executando ações promotoras do abastecimento social.