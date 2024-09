ADAMANTINA: ExpoVerde 2024 prossegue até domingo (8) com entrada franca todos os dias

Adamantina, 04 de setembro de 2024 – A ExpoVerde 2024 começou! A dupla responsável por abrir a 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial e levar o público a cantar os grandes sucessos, foi Maiara e Maraísa.

Antes mesmo da abertura dos portões, uma longa fila já se formava na entrada do recinto do poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

A estimativa é que cerca de 11 mil pessoas passaram pela festa na noite de ontem (3). A partir desta quarta-feira (4), a ExpoVerde está aberta das 9h às 17h e das 19h até às 22h e tem início a visitação dos alunos das escolas municipais e estaduais de Adamantina e região.

A programação para esta noite tem o início do rodeio a partir das 21h, as disputas seguem até a final que acontecerá no sábado (7). Sobe ao palco a dupla Brenno & Matheus. Na quinta-feira (5), Matheus & Kauan. Já na sexta-feira (6), a festa será comandada por Paraná e no sábado (7), Felipe & Rodrigo.

No domingo (8), encerrando a ExpoVerde 2024 serão realizados dois shows um voltado ao público infantil com Férias com a Menina Masha e o Urso e fechando o dia, o cantor Luan Pereira faz sua apresentação.

TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”. A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Como tradicionalmente acontece, será montada uma maquete alusiva ao tema escolhido. Neste ano, será a “Tecnologia no Agronegócio”. Para evidenciar a presença da tecnologia será montado um campo de demonstração do uso dos drones na agricultura.

Os drones vieram para revolucionar a agricultura, eles são utilizados para monitoramento, pulverização e fertilização da lavoura com mais precisão e menos dano mecânico a cultura, sanando as necessidades em diversas topografias e dificuldades tendo assim uma maior produtividade.

PAVILHÃO DE FLORES DE PLANTAS

Os visitantes poderão visitar durante a ExpoVerde 51 espaços que estarão na parte interna do Pavilhão de Flores e Plantas. Além disso, a feira ainda conta com diferentes áreas comerciais.

EMPREENDEDORAS

Mais de 40 empreendedoras marcam presença nos 6 dias da ExpoVerde 2024. As participantes serão da Associação OMIN de Artesanato e 32 já integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora e estarão tanto na praça de alimentação como no espaço que foi intitulado como FME.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

O IAMA estará presente na Praça de Alimentação servindo: cafta, costelão, espetos e acompanhamentos diversos, assim como bebidas e o Lar Cristão que estará pela primeira vez na feira comercializando: pão com linguiça, cachorro quente e batata frita.

GRANDES ANIMAIS

Este ano, a subcomissão de Grandes Animais vai expor cerca de 110 animais entre grandes e médios animais. Os visitantes poderão ver de perto bovinos das raças Nelore Padrão, Nelore Mocho e Jersey; caprinos da raça Bôer e ovinos das raças Dorpeer, Santa Inês e Sulfok.