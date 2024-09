PRUDENTE: Pesquisa do SBT Interior para prefeito mostra Tupã liderando com 37,2%

Uma pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Presidente Prudente, contratada pelo SBT Interior e realizada pelo Instituto Sinfor Consultoria e Pesquisa, revelou que Milton Carlos de Mello, o Tupã (Republicanos), lidera tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada. O levantamento ouviu 1.060 pessoas entre os dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos, Tupã aparece com 29,2% das intenções de voto. Paulo Lima (PSB) vem em seguida, com 9,2%, e o atual prefeito Ed Thomas (MDB) aparece com 3,2%. O levantamento ainda mostrou que 15,85% dos entrevistados declararam que votariam em branco ou nulo, enquanto 41,1% ainda estão indecisos.

Milton Carlos de Mello – Tupã (Republicanos): 29,2%

Paulo Lima (PSB): 9,2%

Ed Thomas (MDB): 3,2%

Dr. Mauro Martins (Novo): 0,47%

Nilton Miranda (PDT): 0,19%

Josué Macedo (PSOL): 0,09%

Brancos e nulos: 15,85%

Indecisos: 41,1%

ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Tupã amplia sua liderança com 37,4%, seguido por Paulo Lima, com 15,2%, e Ed Thomas, com 5,3%. Os indecisos somam 21,3%, e 17,9% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

Milton Carlos de Mello – Tupã (Republicanos): 37,4%

Paulo Lima (PSB): 15,2%

Ed Thomas (MDB): 5,3%

Nilton Miranda (PDT): 1,4%

Dr. Mauro Martins (Novo): 1,0%

Josué Macedo (PSOL): 0,19%

Brancos e nulos: 17,9%

Indecisos: 21,3%

REJEIÇÃO

A pesquisa também avaliou o nível de rejeição dos candidatos. O atual prefeito Ed Thomas lidera com 31,8%, enquanto Tupã apresenta o menor índice, com 3,8%.

Ed Thomas (MDB): 31,8%

Paulo Lima (PSB): 8,7%

Milton Carlos de Mello – Tupã (Republicanos): 3,8%

Dr. Mauro Martins (Novo): 0,94%

Nilton Miranda (PDT): 0,85%

Josué Macedo (PSOL): 0,66%

Não rejeita nenhum candidato: 26,5%

Não sabem ou não responderam: 26,5%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04011/2024.