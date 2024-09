SALMOURÃO: 43 candidatos à vereador concorrerão por nove vagas na Câmara Municipal

Foi encerrado dia 15 o prazo estabelecido para o pedido de registro de candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o cadastro efetuado pela “Plataforma Eleitoral do TSE”, um total de 43 pessoas pediram o registro de candidatura para vereador em Salmourão para a eleição deste ano.

Foram cinco partidos que apresentaram pedido de registro de candidatura a vereador, sendo eles: Republicanos (09 candidatos), PL (10 candidatos), MDB (06 candidatos), PSD (10 candidatos), e PP (08 candidatos).

Assim, os 43 candidatos a vereadores que solicitaram registro junto à Justiça Eleitoral concorrerão as nove vagas na Câmara Municipal de Salmourão para o mandato 2025 a 2028.

Os candidatos à vereador de Salmourão poderão gastar durante a campanha eleitoral até o valor de R$ 15.985,08, estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Do total de 43 candidatos a vereadores, 19 estão com o candidato a prefeito Marquinhos (Republicanos e PL) e 24 estão com a candidata a prefeita Sonia Gabau (PSD, MDB e PP).

Vale lembrar que após o pedido de registro, o candidato já está “concorrendo”, sendo autorizada a realização de campanha eleitoral.

A campanha eleitoral está autorizada desde o dia 16 de agosto, prosseguirá até o dia 5 de outubro, sendo permitida a propaganda eleitoral com a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas, além de divulgação paga na imprensa e na internet, respeitando os limites estabelecidos.