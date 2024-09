LUCÉLIA: Lions Clube recebe a Governadora Distrital e faz doação para o Lar dos Idosos

No último domingo, dia 1º, o Lions Clube de Lucélia teve a honra de receber a governadora distrital Jacqueline Millen de Miranda.

Junto à presidente do clube luceliense, Selma Monteiro, e sua diretoria, a governadora Jacqueline visitou o Lar de São Vicente de Paulo, uma referência em assistência social para idosos em Lucélia.

Impressionada com o trabalho realizado, a governadora elogiou a dedicação e a qualidade dos serviços oferecidos aos idosos pelo Lar. Durante a visita, o Lions Clube de Lucélia doou 30 kits de higiene pessoal à instituição e plantou um ipê em suas dependências, simbolizando o compromisso do clube com a comunidade e o meio ambiente.

“A visita da governadora Jacqueline foi um momento muito especial para nós. Continuaremos apoiando o Lar de São Vicente de Paulo, que é um exemplo de cuidado e respeito aos nossos idosos,” afirmou Selma Monteiro, presidente do Lions Clube de Lucélia.

O Lions Clube de Lucélia segue firme em seu compromisso de promover o bem-estar da comunidade através de suas ações sociais.