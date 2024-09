SALMOURÃO: Justiça Eleitoral defere candidatura a prefeito de Marquinhos Paio

Em mais um passo decisivo para as eleições municipais de 2024, Marcos Antônio Paio (Marquinhos), do Partido Republicanos, teve sua candidatura a prefeito deferida pela Justiça Eleitoral. A decisão confirma a elegibilidade do candidato, permitindo que ele continue sua campanha em busca do cargo de prefeito de Salmourão para o mandato 2025 à 2028.

A coligação adversária na eleição municipal havia entrado com pedido de impugnação da candidatura de Marquinhos na Justiça Eleitoral da Comarca, porém foi comprovado que o candidato do Republicanos está com os seus direitos políticos em ordem, podendo concorrer ao cargo de prefeito na eleição deste ano.

Em declaração após o deferimento de sua candidatura pela Justiça Eleitoral, Marquinhos expressou sua gratidão a Deus e aos eleitores que o apoiam e aos seus advogados. “É um momento de muita alegria e responsabilidade. Estou confiante de que, sob a proteção de Deus e o apoio do povo de Salmourão, poderemos trazer mudanças positivas para nossa cidade. Minha campanha sempre foi e sempre será baseada na verdade, na justiça e no respeito”, afirmou o candidato.

Com a candidatura oficialmente aprovada, Marquinhos afirmou que irá intensificar sua agenda de campanha, realizando encontros com líderes comunitários, visitas a bairros, sítios, chácaras, fazendas e participando de entrevistas.

Em conversa com a reportagem do site Folha Regional NET, o candidato Marquinhos afirmou que sua plataforma de governo inclui projetos voltados para a melhoria da educação, saúde, segurança pública, assistência social e entre outros, sempre com um enfoque na promoção da saúde, da dignidade humana e dos princípios éticos.

“Marquinhos é uma figura conhecida em Salmourão, com mais de 25 anos de dedicação e trabalho na área da saúde. Sua atuação junto à comunidade e seu compromisso com os valores familiares, respeito e liberdade têm sido a base de sua proposta política, que agora ganha força com o aval da Justiça Eleitoral”, afirmou o candidato a vice-prefeito Paulo Caetano.