FLÓRIDA: Império do Corte é campeão do Campeonato de Futebol Médio

O 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista chegou ao seu fim neste domingo, dia 8, foram pouco mais de três meses de jogos em quase todos os finais de semanas, com muitos gols e partidas bastante disputadas.

E neste final de semana também tiveram dois jogões, começando pela disputa do 3° lugar, onde a equipe do Eletro Lis acabou conquistando o troféu após ganhar da equipe do Galáticos FC pelo placar de 3 a 1. Os gols foram de Dri (2 vezes) e Douglas para Eletro Lis e Vitor De Roide descontou.

Após aconteceu o jogo mais esperado, a grande final, e em um jogo muito disputado do começo ao fim, onde a equipe o Império do Corte/Chicão Frutas acabou marcando dois gols no final e ganhando do Indaiá/Planta Cana/Marangoni Transportes por 2 a 0, com gols do Vitor Hugo e Matheus.

Após as partidas aconteceu as premiações dos primeiros colocados e também dos prêmios individuais, onde o Supermercados Ikeda ganhou o troféu de equipe mais disciplinada, o Chicão (Império do Corte) ganhou como goleiro menos vazado com somente 6 gols tomados e por último e um dos mais importante, o jogador Diego (Eletro Lis) ganhou como artilheiro após uma marca surpreendente de 18 gols marcados.

E assim encerrou mais um Campeonato de Futebol Médio, com o título o Império do Corte/Chicão Frutas virou um dos maiores campeões do campeonato junto com o Eletro Lis, onde ambas equipes conquistaram o troféu 2 vezes, e consegue a marca de ser campeão invicto, pois nesta edição de 2024 foi o único time que conseguiu ganhar todos os jogos, tendo uma campanha com 100% de aproveitamento, melhor ataque e melhor defesa, sem dúvida mereceram muito o título.

As demais equipes do Campeonato de Futebol Médio também merecem seu prestigio, visto que todos tornaram esse evento esportivo muito competitivo, onde todo o público que estiveram nos jogos se divertiram e contaram com fortes emoções durante todo o campeonato.