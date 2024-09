PARAPUÃ: Prefeitura inaugura Sala de Vídeo e Anfiteatro

A cidade de Parapuã ganhou oficialmente na noite de sexta-feira, 6, uma nova Sala de Vídeo e Anfiteatro. O local de estrutura moderna, que recebeu investimento de mais de R$ 2 milhões de recursos próprios do município, foi inaugurado pelo prefeito Gilmar Martin Martins (PL) com o propósito de ser um espaço dedicado a eventos para a comunidade parapuense.

“O anfiteatro é um símbolo de desenvolvimento cultural e social, que fortalece o senso de pertencimento e identidade local, sendo um espaço de convivência e expressão para todas as idades”, destacou o prefeito.

A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades políticas e religiosas e de representantes da comunidade local, recepcionados pelo violinista Marcelo Henrique Rizzo Carrera, e foi marcada pelas apresentações artísticas de alunos das escolas municipais e estaduais da cidade, além da exibição de um vídeo com narração do jornalista e apresentador Pedro Bial.

Além de sediar apresentações teatrais, musicais, cinema e eventos escolares, a Sala de Vídeo e Anfiteatro de Parapuã será um ponto de referência para a realização de palestras, seminários e eventos públicos voltados para a educação e o lazer do município.

O ESPAÇO

Localizada na esquina da rua Piauí com a Sergipe, no terreno da Escola Municipal (EMEFI) Prof.ª Zizi Pereira de Souza, a Sala de Vídeo e Anfiteatro de 628,41 metros quadrados é climatizada com ar-condicionado, possui um telão de 8 metros de largura por 4,5 metros de altura, 300 poltronas revestidas em couro, sistema de som e iluminação de palco de última geração, além de camarins e banheiros adaptados para deficientes.

“O Anfiteatro de Parapuã irá desempenhar um papel fundamental na vida cultural e social da nossa cidade. Sua importância vai além do entretenimento, pois oferece um ambiente de integração, aprendizado e valorização da educação e tradições culturais de Parapuã”, afirmou Gilmar Martins.