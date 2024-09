MARIÁPOLIS: Sigmar Escrivão é candidato a reeleição para vereador e se destaca pela experiência e compromisso pela cidade

Sigmar Dantas Pereira, mais conhecido como Sigmar Escrivão tem uma trajetória que abrange três mandatos como vereador em Mariápolis.

Ele atuou como vereador nos períodos de 2013 a 2016, 2017 a 2020 e está concluindo seu terceiro mandato de 2021 a 2024.

Em entrevista ao site FolharegionalNET, o candidato Sigmar Escrivão acredita que sua experiência e o conhecimento acumulado ao longo dos anos são fundamentais para continuar contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no município que tanto ama. “A experiência é uma ferramenta poderosa que me permite fazer mais e melhor. Estou comprometido em continuar trabalhando para o bem-estar da nossa comunidade”, afirma.

Durante o atual mandato, Sigmar Escrivão obteve várias conquistas significativas para Mariápolis. Destaca-se a aquisição de uma van para a Saúde, que tem facilitado o transporte de pacientes e melhorado o acesso aos serviços de saúde. Além disso, ele conseguiu uma emenda parlamentar de R$100.000,00 destinada ao custeio da saúde e recursos para o pagamento de clínicas especializadas no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Outro avanço importante foi a destinação de verba para a troca da iluminação pública, bem como a melhoria das estradas rurais com a aquisição de pedras.

Sigmar considera que todo mandato é desafiador e destaca que superou os obstáculos com diálogo e compromisso. “Os desafios são uma constante, mas o diálogo e a colaboração com todos os envolvidos são fundamentais para encontrar soluções eficazes”, comenta Sigmar.

Se reeleito, Sigmar Escrivão pretende continuar priorizando a saúde. Além disso, ele está comprometido com a implementação de políticas públicas voltadas para a terceira idade e para a proteção dos animais domésticos. “A saúde continuará sendo uma prioridade, mas também vejo a necessidade de focar em políticas para a terceira idade e no bem-estar dos nossos animais domésticos”, afirma.

O vereador e candidato à reeleição Sigmar avalia que a administração municipal atual é uma das melhores dos últimos tempos, com um aumento significativo de investimentos nas áreas essenciais. No entanto, ele identifica a necessidade de melhorias na limpeza urbana e na sinalização, que serão prioridades para o próximo mandato. “Embora a administração tenha avançado muito, sabemos que sempre há espaço para melhorias. Pretendo trabalhar para aprimorar a limpeza urbana e a sinalização, garantindo um ambiente mais agradável e seguro para todos”, conclui Sigmar.

Com uma trajetória marcada por conquistas e um compromisso contínuo com a comunidade, Sigmar Escrivão se apresenta como um candidato experiente, preparado para enfrentar os desafios e continuar promovendo melhorias no município.