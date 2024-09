LUCÉLIA: Escola José Firpo recebe certificação como “Escola Destaque 2023”

A Escola Estadual José Firpo celebra um momento de grande orgulho e reconhecimento ao ser premiada com duas placas de certificação como “Escola Destaque no ano de 2023”.

A honraria foi recebida no último dia 3 de setembro, em São Paulo, pela diretora Edilene Facholi da M.M.R. Agostini, diretamente das mãos do secretário de Estado da Educação, Renato Feder.

Esse reconhecimento especial destaca o trabalho incansável de toda a comunidade escolar — alunos, professores e equipe gestora — em promover uma educação de qualidade e assegurar o avanço significativo da aprendizagem. A premiação foi concedida após rigorosa avaliação, que considerou escolas de ensino integral da rede estadual com contextos de vulnerabilidade e desafios semelhantes ao nosso.

Com muito orgulho, a EE José Firpo conquistou a certificação em dois ciclos de aprendizagem: ensino fundamental (anos finais) e ensino médio. “Estamos entre as 70 melhores escolas da Rede Estadual de São Paulo que ofertam o ensino fundamental (anos finais) e, ainda, entre as 100 melhores escolas de ensino médio do Estado”, comemora a equipe escolar.

Essa vitória é ainda mais significativa ao considerarmos que, na Diretoria de Ensino da região de Adamantina, que abrange 33 escolas, apenas duas instituições foram agraciadas com a dupla certificação, sendo que a escola José Firpo foi uma delas.

Esse reconhecimento é resultado do esforço coletivo, da dedicação de cada aluno, professor e funcionário, que juntos têm transformado a escola em um espaço de excelência. A EE José Firpo mostra que, mesmo em cenários desafiadores, é possível transformar vidas e superar expectativas. “Vamos continuar trilhando este caminho de conquistas, sempre em busca de uma educação pública de qualidade e excelência para todos”, finalizou a equipe escolar.