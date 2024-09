Acidente em vicinal deixa uma pessoa ferida

Um motorista sofreu ferimentos leves em um capotamento ocorrido na vicinal José Gonçalves, que liga os municípios de Bastos (SP) a Tupã (SP), na noite deste domingo, dia 15. O acidente de trânsito, registrado por volta das 22h20, aconteceu na altura do município bastense. A vítima, que é moradora na cidade de Tupã (SP), foi conduzida para o Pronto Socorro de Bastos.

O Corpo de Bombeiros de Tupã informou que foi acionado via Cobom para atender um acidente com vítima na vicinal que liga Tupã a Bastos e de imediato a guarnição de salvamento ABS-10110 e a guarnição de resgate UR-10124 se deslocaram para o atendimento. Ao chegarem no local, as guarnições constataram que o veículo transitava no sentido Tupã a Bastos e, por motivos a serem apurados, o veículo cruzou a rodovia e capotou.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros de Tupã, o condutor, que estava para fora do veículo e apresentava ferimentos leves, foi socorrido pela guarnição de resgate para a unidade de saúde de Bastos. Compareceram no local a viatura do Policiamento de Área para o registro da ocorrência.