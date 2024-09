REGIÃO: 6ª edição do Concurso de Qualidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista

Promovido pelo Sebrae-SP em parceria com a Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região (APRUP), a 6ª edição do Concurso de Qualidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista já tem data definida. O evento, que celebra a excelência dos cafés cultivados na região, será realizado no dia 27 de setembro de 2024, das 7h às 15h.

As inscrições para participar do evento de premiação estão abertas até o dia 18 de setembro e podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/eMELKgLAxe. O concurso na propriedade do produtor Marchesi, em Osvaldo Cruz, e tem como principal objetivo valorizar os cafeicultores locais e incentivar a produção de cafés de alta qualidade, com foco em práticas agrícolas sustentáveis.

Além de destacar a qualidade da produção regional, o evento integra as ações previstas no projeto de Indicação Geográfica (IG) do Café Arábica da Nova Alta Paulista, que abrange todos os 30 municípios da região.

“O concurso é uma oportunidade de incentivar os produtores a buscar sempre a excelência, além de reconhecer o trabalho de qualidade que já é uma marca da cafeicultura da Nova Alta Paulista”, destaca o consultor de negócios do Sebrae-SP Guilherme Soares.

O cultivo do Café Arábica na Nova Alta Paulista já está consolidado, sendo hoje um dos pilares da produção agrícola local. Com seu sabor refinado e aroma marcante, o Arábica conquistou um lugar especial na mesa dos brasileiros. “Apesar dos desafios que a região impõe, nossos produtores têm demonstrado grande dedicação e inovação, alcançando resultados de excelência que serão reconhecidos no concurso”, ressalta o consultor do Sebrae-SP.

Programação

Data: 27/09/2024

07:00 – Credenciamento

07:30 – Coffee Break

08:30 – Abertura

09:00 – Palestra 1 – Sustentabilidade na cafeicultura – Mitigação dos efeitos climáticos

10:15 – Palestra 2 – Nutrição e Mecanização em Lavouras de Café

11:30 – Palestra 3 – A IG de Café como trampolim para novos mercados

12:45 – Premiação do 6º Concurso de Qualidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista

13:30 – Almoço (incluso)

15:00 – Encerramento

Serviço

Data: 27 de setembro de 2024

Horário: 7h às 15h

Local: Propriedade do Marchesi, Osvaldo Cruz – SP

Informações: (18) 99815-9080