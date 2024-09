FLÓRIDA: Debate com candidatos à prefeito acontece nesta quarta-feira

O aguardado debate entre os candidatos à prefeitura de Flórida Paulista acontece nesta quarta-feira, dia 18, organizado pelo Grupo Joia de Comunicação.

O evento, que promete ser um dos momentos mais importantes da corrida eleitoral, terá início às 11h e será transmitido ao vivo pelas emissoras Rádio Brasil FM, 93 FM e Nativa FM, todas integrantes do Grupo Joia. A transmissão também poderá ser acompanhada pelas redes sociais através da TV Folha Regional.

Os candidatos Nei Gazola, José Andriotti e Rose Forato foram convidados a participar deste encontro, que tem gerado grande expectativa entre os eleitores floridenses.

Durante o debate, os candidatos ao cargo de prefeito terão a oportunidade de responder as perguntas elaboradas pelos jornalistas do Grupo Joia de Comunicação, além de poderem formular questões uns aos outros, fomentando uma discussão direta e esclarecedora sobre suas propostas.

A mediação do debate ficará a cargo dos experientes jornalistas Guino Bonassa, Cleide Tinetti e com a participação especial de Jonas Bonassa, o “Sabiá”, garantindo uma condução equilibrada e dinâmica do evento.

Para Guino Bonassa, o debate é visto como uma excelente oportunidade para que os candidatos se apresentem aos eleitores, discutam suas ideias e abordem questões cruciais para o futuro de Flórida Paulista.