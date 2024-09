FLÓRIDA: TERRAFORT comércio de sementes para pastagens

Flórida Paulista conta com uma das mais renomadas empresas do segmento de sementes para pastagens, a Terrafort.

Instalada na rua 4, nº 61, no distrito industrial, a empresa tem a direção do empresário Jair Leoni.

A empresa fornece sementes para pastagens com qualidade que vão garantir o alimento ideal para o gado e outros tipos de animais.

Com uma equipe de colaboradores comprometida com a satisfação dos clientes, a Terrafort realiza entregas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e demais localidades do Brasil.

Ligue (18) 99707-2841, fale com Jair e equipe e saiba mais sobre os produtos e serviços prestados.