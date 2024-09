De “saidinha” presos bebem, causam confusão em bar e voltam para a cadeia

Nesta terça-feira (17), por volta das 12h25, policiais militares de Osvaldo Cruz, foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo dois presos em “saída temporária” que causavam confusão em um bar no centro da cidade.

Os indivíduos, de 48 e 38 anos, após grande consumo de álcool, passaram a promover baderna, fazendo ameaças e quebrando um copo ao exigir mais bebidas, que foram negadas por um funcionário.

Durante abordagem, foi constatado que ambos estavam em estado de embriaguez e em regime semiaberto da penitenciária de Osvaldo Cruz.

Antes do ocorrido no bar, os homens já haviam tentado embarcar em um ônibus no Terminal Rodoviário, mas foram impedidos devido ao comportamento agressivo.

Após a intervenção policial, os dois foram levados ao Pronto Socorro da Santa Casa e, posteriormente, reconduzidos à penitenciária por violarem as regras da saidinha.